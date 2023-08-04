



Самолет президента Польши не смог сесть на военном аэродроме

Самолет президента Польши Анджея Дуды в четверг, 3 августа, четырежды пытался приземлиться на военном аэродроме, но так и не смог из-за шторма. Об этом сообщает RMF FM.



Борт с президентом должен был сесть на аэродроме в Бабьих Долах, однако в регионе начался шторм, из-за чего местный аэропорт не смог принять несколько самолетов. Самолет главы государства пытался совершить посадку четыре раза, но не смог и вернулся в Варшаву.



Дуда должен был посетить Центр морских операций и 3-ю флотилию кораблей в Гдыне, где ему предстояло дать оценку текущей ситуации в Балтийском море, в том числе и по учениям российских военно-морских сил.



Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера подтвердил отмену визита Дуды из-за погодных условий. Предварительно, встречу перенесли на пятницу, 4 августа.



