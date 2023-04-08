



Самолет Макрона, вылетев из Китая, внепланово приземлился в Румынии

Возвращаясь из Китая, самолет президента Франции Эммануэля Макрона совершил техническую остановку в Румынии. Об этом сообщает Digi24.

Президентский Airbus A330 приземлился в международном аэропорту Анри Коанды в окрестностях Бухареста.



Румынские СМИ отмечают, что самолет Макрона приземлился только из-за технической необходимости и речь не идет об официальном визите в Румынию, обе стороны не анонсировали его.



Президент Франции встретился с Си Цзиньпинем в Китае. Одним из главных вопросов была война России с Украиной.