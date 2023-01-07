



Самолет Jetstar совершил аварийную посадку в Японии из-за угрозы взрыва

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту была закрыта после того, как рейс из аэропорта Нарита недалеко от Токио, направлявшийся в Фукуоку на юге Японии, приземлился в пятницу утром из-за угрозы заложенной бомбы. К полудню самолет был осмотрен, саперы подтвердили безопасность, и взлетно-посадочная полоса возобновила работу.



На борту находились 136 пассажиров и 6 членов экипажа. Пятеро получили легкие травмы при эвакуации из самолета, сообщил представитель полиции аэропорта Чубу.



По словам чиновника, при обыске салона и багажа взрывчатых веществ и других подозрительных предметов обнаружено не было.



Рейс был перенаправлен в аэропорт Тюбу в префектуре Аити, промышленном центре Японии, и пассажиры были высажены с помощью аварийных трапов, говорится в заявлении Jetstar Airways.



NHK сообщила, что утром в аэропорт Нарита поступил международный звонок из Германии мужским голосом, который сообщил по-английски, что 100-килограммовая бомба из пластида находится в грузовом отсеке самолета Jetstar.



Из-за закрытия взлетно-посадочной полосы некоторые рейсы в и из аэропорта Чубу были отменены или задержаны, в то время как зал вылета внутренних рейсов был переполнен пассажирами, требующими возмещения стоимости билетов.

