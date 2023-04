Самолет Fly Dubai вспыхнул во время взлета в Катманду – видео

В понедельник самолет Boeing авиакомпании Fly Dubai вспыхнул во время взлета из аэропорта Катманду. Там слышны сильные взрывы. Об этом сообщает Кathmandupost.



Местные СМИ сообщили о том, что сейчас лайнер пытается совершить экстренную посадку. По предварительным данным, у самолета, летевшего из столицы Непала в Дубай, вспыхнул один из двигателей. Самолет завис в небе над Даркой, после чего пилоты сообщили диспетчерскую башню, что продолжат полет после того, как выяснят, что все показатели в норме .



По данным Flight Radar 24, самолет вылетел из международного аэропорта Трибхуван в 21:19.

⚡️More videos of the Flydubai plane that caught fire after takeoff from Kathmandu airport pic.twitter.com/lgNNtkwpe2