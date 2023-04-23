



Самолет El Al, направлявшийся в Токио совершил вынужденную посадку в Бен-Гурион





Самолет авиакомпании El Al, направлявшийся в Токио, совершил экстренную посадку сегодня ночью (между субботой и воскресеньем) в Израиле через несколько минут после взлета.



Много машины скорой помощи и реанимации MADA прибыли в аэропорт для оказания медицинской помощи при аварийной посадке. На самолете приземлились более 150 пассажиров.



Компания сообщила: "Самолет авиакомпании El Al, вылетевший из Бен-Гурион в аэропорт Нарита в Токио, вернулся вскоре после взлета из-за технической неисправности одного из двигателей. Самолет благополучно приземлился".



Один из пассажиров, находившийся в самолете, рассказал: "Мы понятия не имели, что происходит. Вдруг через 20 минут после взлета они сказали, что возникла проблема с двигателем и что они самолет должен приземлиться. Это был очень сильный стресс. После посадки нам сказали вернуться в терминал".

