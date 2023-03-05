



Boeing 787 компании El Al совершил аварийную посадку из-за неисправности

Самолет авиакомпании El Al благополучно совершил аварийную посадку



По сообщению Управления аэропортов Израиля, рейс Boeing 787 компании El AL, вылетевший в Токио в 22:05 в субботу вечером, был вынужден вернуться в аэропорт Бен-Гурион через десять минут после взлета из-за технических проблем.



Рейс приземлился в 23:10 в субботу вечером, сообщений о травмах экипажа или пассажиров не поступало.



Аэропорт подготовился к экстренной посадке, и на место происшествия были отправлены реанимационные бригады на случай, если пассажирам или экипажу потребуется медицинская помощь.



После опорожнения топливного бака над океаном с целью уменьшения посадочного веса был риск, что самолет приземлится с несколько большей скоростью, чем обычно, но опасности для пассажиров и экипажа не возникло.

