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Boeing 787 компании El Al совершил аварийную посадку из-за неисправности
05.03.2023 07:36 Евгения Маркова

Boeing 787 компании El Al совершил аварийную посадку из-за неисправности

Самолет авиакомпании El Al благополучно совершил аварийную посадку

По сообщению Управления аэропортов Израиля, рейс Boeing 787 компании El AL, вылетевший в Токио в 22:05 в субботу вечером, был вынужден вернуться в аэропорт Бен-Гурион через десять минут после взлета из-за технических проблем.

Рейс приземлился в 23:10 в субботу вечером, сообщений о травмах экипажа или пассажиров не поступало. 

Аэропорт подготовился к экстренной посадке, и на место происшествия были отправлены реанимационные бригады на случай, если пассажирам или экипажу  потребуется медицинская помощь.

После опорожнения топливного бака над океаном с целью уменьшения посадочного веса был риск, что самолет приземлится с несколько большей скоростью, чем обычно, но опасности для пассажиров и экипажа не возникло. 
 

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