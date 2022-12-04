Сальвадор направил 10 000 солдат на борьбу с уличными бандами
Правительство Сальвадора направило 10 000 солдат и полицию, чтобы оцепить город на окраине столицы страны для поиска членов преступной банды.
Операция стала одной из крупнейших за все девять месяцев борьбы с уличными бандами, которую ведет президент страны Наиб Букеле. Как сообщает Associated Press, банды долгое время вымогали деньги у предприятий и управляли многими районами столицы страны.
Войска перекрыли въезд и выезд из поселка Сояпанго, проверяя у людей документы. Специальные группы отправились в город на поиски подозреваемых в бандитизме.
Сояпанго -один из крупнейших городов Сальвадора, в котором проживает более 290 000 человек.
"На данный момент муниципалитет Сояпанго полностью окружен. Группам из полиции и армии поручено вытащить всех членов банды, которые все еще находятся там, одного за другим", - написал Букеле.
A partir de estos momentos, el municipio de Soyapango está totalmente cercado.— Nayib Bukele (@nayibbukele) December 3, 2022
8,500 soldados y 1,500 agentes han rodeado la ciudad, mientras los equipos de extracción de la policía y el ejército se encargan de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí. pic.twitter.com/9QIpj0ziwX