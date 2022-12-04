



Сальвадор направил 10 000 солдат на борьбу с уличными бандами

Правительство Сальвадора направило 10 000 солдат и полицию, чтобы оцепить город на окраине столицы страны для поиска членов преступной банды.



Операция стала одной из крупнейших за все девять месяцев борьбы с уличными бандами, которую ведет президент страны Наиб Букеле. Как сообщает Associated Press, банды долгое время вымогали деньги у предприятий и управляли многими районами столицы страны.



Войска перекрыли въезд и выезд из поселка Сояпанго, проверяя у людей документы. Специальные группы отправились в город на поиски подозреваемых в бандитизме.



Сояпанго -один из крупнейших городов Сальвадора, в котором проживает более 290 000 человек.



"На данный момент муниципалитет Сояпанго полностью окружен. Группам из полиции и армии поручено вытащить всех членов банды, которые все еще находятся там, одного за другим", - написал Букеле.



