



Салман Рушди ослеп на один глаз после нападения

Литературный агент Эндрю Уайли сообщил испаноязычной газете El Pais, что автор получил три серьезных ранения в шею и еще 15 ранений в грудь и туловище в результате нападения, лишившего его зрения на один глаз и оставившего недееспособной руку.



Г-н Уайли сказал газете, что не может сказать, остается ли сэр Салман в больнице, или обсудить его местонахождение.



"Он будет жить… это главное", — сказал агент.



75-летний Салман Рудши провел годы в бегах после того, как иранский аятолла Рухолла Хомейни издал в 1989 году указ, фетву, призывающую к его смерти после публикации его романа "Сатанинские стихи", который некоторые мусульмане считают богохульным.



24-летний Хади Матар из Фэйрвью, штат Нью-Джерси, был взят под стражу после покушения на убийство и нападения на писателя 12 августа.