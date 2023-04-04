



Сайты израильских университетов подверглись кибератаке

Во вторник, 4 апреля, веб-сайты нескольких университетов Израиля подверглись кибератаке.



Ее совершила группа хакеров, которая называет себя "Анонимный Судан".



В частности, они атаковали сайты Тель-Авивского университета, Еврейского университета, Университета Бен-Гуриона, Хайфского университета, Научного института Вейцмана, Открытого университета и Университета Райхмана.



"Университеты — образовательный сектор Израиля был атакован из-за того, что они сделали в "Палестине", — сказано в заявлении хакеров.



Они также предупредили, что основную и более масштабную атаку совершат 7 апреля. Сайты каких именно израильских учреждений будут подвержены кибератаке, не раскрывается.



