



Сайты израильских авиакомпаний подверглись кибератакам

В четверг, 6 апреля, сайты израильских авиакомпаний подверглись кибератакам.



Об этом объявила хакерская группа Anonymous Sudan.



По их словам, атакам подверглись сайты Arkia, El-Al, Israir и Kal Cargo. Последняя организует экспорт скоропортящихся продуктов и рутинного груза из Израиля в Европу и США.



Хакеры утверждают, что действуют "в защиту палестинцев". Ранее они уже объявили, что запланировали на 7 апреля самую масштабную кибератаку.



Ранее они уже атаковали сайты израильских университетов, новостных изданий. Также за два дня организация United Hatzalah подверглась десяткам тысяч кибератак.

