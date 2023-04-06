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Сайты израильских авиакомпаний подверглись кибератакам
06.04.2023 13:25 Алина Груднева

Сайты израильских авиакомпаний подверглись кибератакам

В четверг, 6 апреля, сайты израильских авиакомпаний подверглись кибератакам.

Об этом объявила хакерская группа Anonymous Sudan.

По их словам, атакам подверглись сайты Arkia, El-Al, Israir и Kal Cargo. Последняя организует экспорт скоропортящихся продуктов и рутинного груза из Израиля в Европу и США.

Хакеры утверждают, что действуют "в защиту палестинцев". Ранее они уже объявили, что запланировали на 7 апреля самую масштабную кибератаку.

Ранее они уже атаковали сайты израильских университетов, новостных изданий.  Также за два дня организация United Hatzalah подверглась десяткам тысяч кибератак.
 

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