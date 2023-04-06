Сайты израильских авиакомпаний подверглись кибератакам
В четверг, 6 апреля, сайты израильских авиакомпаний подверглись кибератакам.
Об этом объявила хакерская группа Anonymous Sudan.
По их словам, атакам подверглись сайты Arkia, El-Al, Israir и Kal Cargo. Последняя организует экспорт скоропортящихся продуктов и рутинного груза из Израиля в Европу и США.
Хакеры утверждают, что действуют "в защиту палестинцев". Ранее они уже объявили, что запланировали на 7 апреля самую масштабную кибератаку.
Ранее они уже атаковали сайты израильских университетов, новостных изданий. Также за два дня организация United Hatzalah подверглась десяткам тысяч кибератак.