Веб-сайт Европарламента подвергся кибератаке после того, как была одобрена резолюция, в которой Россия названа "государственным спонсором терроризма".

По словам пресс-секретаря Жауме Дюха, сайт подвержен DDOS-атаке.

Она была направлена на то, чтобы направить на сайте был такой высокий трафик, который нарушил бы работу сети.

Parliament declares that Putin's regime is a state sponsor of terrorism.



MEPs send strong message paving the way for international tribunal to bring those committing atrocities against Ukrainians to justice.



Press release⤵️https://t.co/Av2Vpjoh0a pic.twitter.com/eyWtETa070