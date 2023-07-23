



С Родоса из-за пожаров уже эвакуированы 3 тысячи туристов: ситуация ухудшается

Из-за масштабных лесных пожаров, охвативших значительные части на востоке популярного среди туристов греческого острова Родос, из домов и гостиниц эвакуировали более 3500 человек.



Об этом со ссылкой на Министерство климатических кризисов и гражданской защиты страны сообщает BBC.



Пока информации о пострадавших нет, но местные спасатели назвали нынешние пожары, которые существенно усилились в субботу из-за сильного ветра, самыми тяжелыми, с которыми им приходилось сталкиваться.



Туристов эвакуировали по суше и морю и из гостиниц, и с пляжей и мест, где их застала опасность. К спасению подключились и частные лодки, которые присоединились к береговой охране Греции, помогая забирать людей с пляжей. Власти сообщили о направлении в Родос кораблей ВМС Греции.



По данным греческого Министерства климатических кризисов и гражданской защиты, на пострадавшие районы Родоса приходится менее 10% туристических мест на острове, поэтому туристов отсюда перевезли в другие гостиницы. Часть эвакуированных временно разместили в других безопасных местах, в частности на крытом стадионе на острове.



В эти выходные Грецию ждет еще более сильная жара. Метеорологи предупреждают, что температура может подняться до 45°C и этот уик-энд станет самым жарким в стране за последние 50 лет.



Пожарные продолжают сражаться с десятками лесных пожаров по всей Греции. Область западнее Афин является одной из наиболее пострадавших территорий вместе с Лаконией на юге Пелопоннеса и островом Родос.



Власти предупреждают об очень высоком риске новых пожаров, поскольку жара продолжает нарастать.



Людям рекомендовано оставаться дома, а туристические объекты, включая древний афинский Акрополь, будут закрыты в течение самых жарких периодов в последующие дни.



