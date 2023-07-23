



С Родоса эвакуировали 19 тысяч людей: локализировать пожары не удалось

На греческом острове Родос из-за лесных пожаров вывезли в более безопасные места по суше и морю уже около 19 тысяч человек, сообщает Kathimerini.



Пожарным не удается локализовать и сдержать распространение бушующих в нескольких местах лесных пожаров. Высота пламени во многих местах превышает 5 метров. Борьбу с огнем усложняет жара и сильный ветер.



Местные власти приняли решение о превентивной эвакуации в общей сложности около десятка населенных пунктов, которым может угрожать огонь. Среди них ряд курортных городков на юго-восточном побережье.



По предварительным данным полиции, по суше эвакуировали 16 тысяч человек и морем – три тысячи. Речь идет о людях из десятка сел и расположенных в этих районах гостиниц.



Старейших людей и людей с особыми потребностями вывозили на машинах полиции, других – автобусами и лодками. Эвакуированных разместили на ночь в спортзалах и школах.



Туристические операторы, чьи клиенты оказались на острове, заказывают пустые чартерные рейсы, чтобы желающие могли досрочно завершить отпуск, а МИД организовал пункт для ускоренного прохождения пограничного контроля в аэропорту Родоса.



На острове задействованы всего 15 пожарных спецсамолетов.



