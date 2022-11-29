



С отколовшейся льдины в штате Миннесота спасли 200 рыбаков

В Миннесоте успешно завершена масштабная операция по спасению рыбаков, любителей подводного лова, застрявших на огромной льдине, отколовшейся от берега Верхнего Красного озера. В общей сложности со льдины было снято около 200 человек.



Инцидент произошел в самом популярном у зимних рыболовов месте, где для них фактически организован специализированный курорт подледной рыбалки JR's Corner.



В офисе местного шерифа рассказывают, что тронулся лед очень медленно и незаметно: увлеченные своим занятием рыбаки далеко не сразу обнаружили, что от берега их отделяет полоса воды шириной в несколько метров.



Ледяная вода в озере и глубина больше 25 метров исключали попытки преодолеть это небольшое, на первый взгляд, расстояние вплавь.



По словам местных жителей, время от времени в межсезонье подобные инциденты на озере случаются, так что рыболовы не стали паниковать, а спокойно дождались спасателей.