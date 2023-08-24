



С марихуаной и без прав: репатриант уходя от полицейских разбил три машины



24 августа было предъявлено обвинение 20-летнему Михаилу Данилову из Тель-Авива, который управлял автомобилем без водительских прав и пытался скрыться от полиции в Пардес Хана.





Согласно обвинительному заключению, представленному в окружной суд Хайфы, 8 августа после 23:00 Данилов управлял автомобилем Kia Picanto, при нем было 230 г каннабиса - не для личного потребления. На пассажирском сиденье рядом с ним сидел его друг, лишенный права управления автомобилем. Приехав в Пардес Хану, они заметили полицейский пост. Они остановились для проверки, и один из сотрудников попросил Данилова предъявить водительское удостоверение для проверки. Данилов скрылся с места происшествия, увеличив скорость своего автомобиля.



Он совершил разворот на кольцевой развязке и направился в сторону шоссе 65, а полицейские последовали за ним. Прокурор Лахав Шрайбман, представивший обвинительное заключение от имени прокуратуры Хайфы, утверждает, что "Данилов вел машину с превышением скорости и таким образом, что мог подвергнуть опасности человеческую жизнь, пересекая перекресток Алон на скорости около 146 км/ч. Затем он проехал перекресток Ган-Шмуэль на красный свет и пересек перекресток Хадера-Мизрах со скоростью около 138 км/ч".



В обвинительном заключении также говорится, что Данилов свернул с шоссе №65 в сторону прибрежного шоссе и попросил своего друга выбросить наркотики с целью сокрытия улик. Гнавшиеся за ним полицейские заметили это и забрали пакет с наркотиками. Затем Данилов доехал до развязки Зихрон Яаков, повернул на восток на шоссе №67, а затем свернул на шоссе №4. При этом он игнорировал сигналы полицейской машины, призывавшей его остановиться.



В этот момент полицейские проехали рядом с его машиной, и один из них подал сигнал об остановке. "Подсудимый не отреагировал на призыв и объявления полицейского, продолжил движение, выехал на обочину и совершил обгон двух автомобилей справа, чем создал угрозу участникам дорожного движения и себе", - говорится в обвинительном заключении.



На перекрестке Бейт-Ханания был выставлен еще один полицейский пост, и два автомобиля перекрыли дорогу, чтобы остановить Данилова, который выехал на тротуар и объехал пост. Полицейский, стоявший на тротуаре, почувствовал опасность, достал оружие и выпустил восемь пуль по колесам автомобиля. Данилов продолжил движение, зигзагами проезжая между автомобилями на дороге и обгоняя их по обочине. Проезжая на красный свет, он доехал до перекрестка Паль-Ям, где был установлен третий пост полиции, а на дороге были разбросаны шипы.



Данилов пересек перекресток с превышением скорости, переехал через шипы и столкнулся с двумя автомобилями и патрульным автомобилем полиции. Водитель одного из автомобилей была доставлена в больницу Рамбам в Хайфе с травмой руки и таза, а супруги, ехавшие в другом автомобиле с шестилетним сыном, были эвакуированы из-за болей в шее и спине.



Подсудимый обвиняется в создании угрозы для жизни людей на полосе движения, создании помех полицейскому, умышленном повреждении транспортного средства, хранении опасного наркотика не для личного потребления, препятствовании следственным действиям и вождении без водительских прав. Ожидается, что суд обсудит требовании о продлении срока содержания под стражей до окончания разбирательства.