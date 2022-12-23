



С израильского алмазного магната сняты обвинения в отмывании денег

Израильские власти сняли все уголовные обвинения с Бени Штайнмеца, франко-израильского миллиардера, подозреваемого в отмывании денег, и вместо этого согласились на финансовое урегулирование.



Соучредитель горнодобывающей компании Beny Steinmetz Group Resources был задержан в августе 2017 года, а затем освобожден в рамках расследования предполагаемого отмывания денег.



"В общей сложности 17 миллионов шекелей (4,8 миллиона долларов) будут конфискованы в рамках гражданского соглашения о конфискации в соответствии с законом об отмывании денег", — говорится в заявлении израильской прокуратуры, отмечая, что соглашение было подписано в четверг.



В заявлении говорится, что сделка с налоговыми органами Израиля "положит конец спору" со Штайнмецем.



В заявлении, отправленном AFP адвокатами Штайнмеца Нати Симхони и Роненом Розенблюмом, говорится, что соглашение показало, что обвинения против их клиента были "необоснованными".



Хотя израильские власти сняли свои обвинения, Штайнмец все еще ждет результатов апелляционной заявки на обвинительный приговор в связи с коррупцией в Швейцарии.



В 2021 году Стейнмец был признан виновным в создании сложной финансовой сети для дачи взяток, чтобы его компания могла получить разрешения в юго-восточном регионе Гвинеи Симанду, который, по оценкам, содержит крупнейшие в мире неиспользованные залежи железной руды.



Женевский суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения и выплате компенсации в размере 50 миллионов швейцарских франков (53 миллиона долларов).



В декабре 2020 года румынский суд заочно приговорил его к пяти годам лишения свободы по имущественному делу, возбужденному в 2006–2008 годах.

Штейнмец и сообвиняемый были признаны виновными в "создании организованной преступной группы", которая нанесла ущерб румынскому государству в размере 145 миллионов долларов.

