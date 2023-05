Рыболовное судно перевернулось в Индийском океане: 39 пропавших без вести

Китайское рыболовное судно перевернулось во вторник в центральной части Индийского океана, все 39 человек на борту пропали без вести, сообщает CGTN .

Согласно сообщению, в состав экипажа входили 17 граждан Китая, 17 граждан Индонезии и пятеро филиппинцев. По данным CGTN, пока пропавших без вести не обнаружено, ведутся их поиски.



Председатель КНР Си Цзиньпин поручил Министерству сельского хозяйства и сельских дел Китая , Министерству транспорта Китая и провинции Шаньдун немедленно активировать механизм реагирования на чрезвычайные ситуации для проверки ситуации и развертывания дополнительных спасательных сил.

Си также призвал координировать международную морскую поисково-спасательную помощь.



“Министерство иностранных дел Китая и соответствующие посольства за границей должны укрепить контакты с соответствующими местными сторонами для координации поисково-спасательных работ”, – заявил Си и поручил усилить раннее предупреждение о риске для безопасности операций в удаленных районах.



Chinese fishing vessel Lu Peng Yuan Yu 028 鲁蓬远渔028 capsized in the middle of Indian Ocean near US/UK military base in Diego Garcia in illegally occupied Chagos islands. 39 crew missing: 17 Chinese, 17 Indonesian, 5 Filipino.



Chinese Navy possibly on the way for search/rescue pic.twitter.com/bYZovzvDUN