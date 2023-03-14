



Рыбаки из Газы убили десятки рыб, находящихся под угрозой исчезновения

Десятки убитых скатов манта были выставлены на всеобщее обозрение в понедельник на пляже в Газе, когда местные палестинские рыбаки праздновали массовый улов.



Редкие рыбы стекаются в воды Средиземного моря у берегов Газы во время зимней миграции каждый год в марте и апреле.



Рыболовство является основным видом коммерческой деятельности в Газе, которая находится под израильско-египетской блокадой с 2007 года, после того как террористическая группировка ХАМАС захватила эту территорию.



Рыбак Башир Шоуейх поймал более 10 скатов, каждый весом от 200 до 300 кг. Они продаются по цене около 12 шекелей (3,30 доллара США) за килограмм.



"Каждая лодка поймала 20-30 таких рыб. Они очень нравятся людям", — рассказал Шоуейх журналистам.



Огромных рыбин порубили на куски прямо на пляже, теперь они будут поданы на мясо в местных лавках.



Рыбаки сказали, что знали, что скаты находятся под защитой, но заявили, что израильская блокада вынуждает их ловить редких рыб.



Рыболовная зона у Газы, определенная Израилем, варьируется от пяти до 16 морских миль, в зависимости от ситуации с безопасностью. Несмотря на ограничения, за годы, прошедшие после введения блокады, рыбаки из Газы значительно увеличили свою деятельность.



Израиль поддерживает блокаду, чтобы не допустить приобретения оружия террористами.



Два вида скатов манта — manta alfredi и manta birostris — включены в Красную книгу исчезающих видов Международного союза охраны природы из-за сокращения их численности и угрозы вымирания.

