



Румынский корабль подорвался на мине в Черном море

Корабль румынских ВМС подорвался на мине, дрейфовавшей в Черном море.

Никто из 75 членов экипажа в результате взрыва не пострадал.

По данным минобороны Румынии, корабль был поврежден. Члены экипажа были предупреждены о мине, дрейфующей примерно в 40 км к северо-востоку от порта Констанца.

Ее не успели обезвредить из-за сильного ветра и волн.

По данным ведомства, с момента вторжения России в Украину, Турция, Румыния, Болгария и Киев уничтожили 28 мин в Черном море.