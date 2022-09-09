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Румынский корабль подорвался на мине в Черном море
09.09.2022 06:19 Алина Груднева

Румынский корабль подорвался на мине в Черном море

Корабль румынских ВМС подорвался на мине, дрейфовавшей в Черном море.

 
Никто из 75 членов экипажа в результате взрыва не пострадал.
 
По данным минобороны Румынии, корабль был поврежден. Члены экипажа были предупреждены о мине, дрейфующей примерно в 40 км к северо-востоку от порта Констанца.
 
Ее не успели обезвредить из-за сильного ветра и волн. 
 
По данным ведомства, с момента вторжения России в Украину, Турция, Румыния, Болгария и Киев уничтожили 28 мин в Черном море.

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