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Румынские F-16 перехватили два российских истребителя над странами Балтии
08.04.2023 17:45 Евгения Маркова

Румынские F-16 перехватили два российских истребителя над странами Балтии

"Карпатские змеи" F-16, принявшие дежурство для защиты воздушного пространства стран Балтии силами НАТО, были подняты в воздух для перехвата двух российских истребителей Су-27, сообщило командование Воздушных сил Румынии в Facebook.

Как отмечается в сообщении, румынский отряд ВВС был предупрежден Центром авиации НАТО в Уэдеме, Германия. Два неизвестных самолета были замечены над международными водами в зоне ответственности НАТО. Согласно стандартным процедурам, румынские самолеты F-16 были подняты в воздух для прояснения ситуации.

После перехвата были обнаружены два самолета Су-27, принадлежащих Российской Федерации. "Их благополучно сопровождали до выхода из зоны ответственности Альянса", - сообщили в командовании Воздушных сил Румынии.
 

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