



Румынские F-16 перехватили два российских истребителя над странами Балтии

"Карпатские змеи" F-16, принявшие дежурство для защиты воздушного пространства стран Балтии силами НАТО, были подняты в воздух для перехвата двух российских истребителей Су-27, сообщило командование Воздушных сил Румынии в Facebook.



Как отмечается в сообщении, румынский отряд ВВС был предупрежден Центром авиации НАТО в Уэдеме, Германия. Два неизвестных самолета были замечены над международными водами в зоне ответственности НАТО. Согласно стандартным процедурам, румынские самолеты F-16 были подняты в воздух для прояснения ситуации.



После перехвата были обнаружены два самолета Су-27, принадлежащих Российской Федерации. "Их благополучно сопровождали до выхода из зоны ответственности Альянса", - сообщили в командовании Воздушных сил Румынии.

