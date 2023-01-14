



Румынская прокуратура конфисковала суперкары скандального блогера

Румынские власти начали в субботу конфискацию роскошных автомобилей на вилле недалеко от Бухареста в рамках уголовного расследования предполагаемой торговли людьми, которое привело к аресту скандально известного блогера Эндрю Тейта.



Румынская прокуратура по борьбе с организованной преступностью задержала Тейта, его брата Тристана и двух румынских подозреваемых женщин 29 декабря по обвинению в создании преступной группировки с целью сексуальной эксплуатации шести женщин. Они отрицают правонарушение.



Репортер Reuters стал свидетелем, как несколько автомобилей, в том числе Rolls-Royce, BMW и Mercedes-Benz, вывозили с виллы для перевозки на место хранения.



Прокуратура сообщила , что они конфисковали 15 суперкаров и более 10 объектов недвижимости, принадлежащих подозреваемым в Бухаресте и округах Прахова и Брашов, чтобы предотвратить продажу или сокрытие активов.



Ранее на этой неделе четверо подозреваемых оспорили свой 30-дневный ордер на арест, но апелляционный суд Бухареста отклонил это требование и постановил, что подозреваемые останутся под стражей.

