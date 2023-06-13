



Румынская прокуратура изменила обвинение в торговле людьми против Эндрю Тейта

Румынская прокуратура заявила во вторник, что скандально известный блогер Эндрю Тейт, его брат Тристан и двое других подозреваемых находятся под следствием по делу о регулярной торговле людьми, заявив, что это более серьезное преступление, чем отдельные случаи торговли людьми.



Братья Тейт и две румынские подозреваемые женщины находятся под домашним арестом в ожидании уголовного расследования по подозрению в торговле людьми, изнасиловании и создании преступной группировки для сексуальной эксплуатации женщин. Все подозреваемые отвергли выдвинутые против них обвинения.



Согласно румынскому законодательству, прокуратура выдвинула обвинения против четырех подозреваемых, но дело находится на стадии расследования и еще не передано в суд. Ожидается, что прокуратура предаст их суду в конце июня.



Все четверо находились под стражей в полиции с 29 декабря по 31 марта, после чего суд Бухареста изменил меру пресечения на домашний арест.



Во вторник румынское управление по борьбе с организованной преступностью DIICOT уведомило братьев Тейт о том, что обвинение в торговле людьми было изменено на регулярную торговлю людьми, сообщил представитель DIICOT. Согласно румынскому законодательству, подобные преступления караются тюремным заключением на срок до 10 лет.



По словам пресс-секретаря, к делу, которое началось с шести женщин, добавилась еще одна потерпевшая.



Команда юристов братьев Тейт заявила, что внесенные во вторник изменения отвечали "законным интересам" подозреваемых.



"Правовая база была пересмотрена и изменена, чтобы обеспечить беспристрастное расследование", — говорится в заявлении.



Также во вторник прокуратура DIICOT заявила, что возбудила отдельное уголовное расследование против румына, близкого к братьям Тейт, по обвинениям в торговле людьми и создании преступной группы для сексуальной эксплуатации семи женщин.



Прокуратура заявила, что Влад Обузич, чьи страницы в социальных сетях показывают его фотографии с братьями Тейт, и двое других подозреваемых завербовали своих предполагаемых жертв, соблазнив их и ложно заявив, что хотят отношений или брака.



Затем жертв принуждали производить порнографический контент для сайтов социальных сетей, при этом подозреваемые получали большую часть прибыли.



"Чтобы обеспечить лояльность жертв и то, что они будут действовать только на благо членов группы, их заставили вытатуировать имя или лицо члена группы, эксплуатирующего их", — говорится в заявлении прокуратуры.

