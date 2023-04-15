



Румынская баржа с удобрениями тонет возле украинского порта из-за аварии

Вблизи порта Рени в Одесской области произошла авария с румынской баржей, которая была загружена более чем тысячей тонн удобрений, в том числе сульфатом аммония. Судно наполовину затонуло. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.



По данным телеканала, баржа стояла на якоре, когда ее задел другой корабль, перевозивший животных.



После столкновения баржа начала наполняться водой и тонуть, ее экипаж обратился за помощью. Румынский буксир оттащил поврежденную баржу к румынскому берегу Дуная. Баржа наполовину затоплена и может полностью уйти под воду в любой момент.



Судно, врезавшееся в баржу, украинские власти арестовали на три дня. Румынский судовладелец потребовал задержания судна для компенсации.