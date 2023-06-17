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землетрясение в румынии
17.06.2023 14:13 Алина Груднева

Румынию всколыхнуло землетрясение второй раз за месяц

Днем, 17 июня, Румынию всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,3.

Об этом сообщает румынский Национальный  институт исследований и разработок в области физики Земли.

Очаг залегал на глубине 111,2 км. Эпицентр находился в 57 километрах от города Бузеу.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Что примечательно, это уже второе землетрясение за месяц.

Предыдущая сейсмическая активность была зафиксирована 6 июня. Тогда страну всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,3.

 

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