



Румынию всколыхнуло землетрясение второй раз за месяц

Днем, 17 июня, Румынию всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,3.



Об этом сообщает румынский Национальный институт исследований и разработок в области физики Земли.



Очаг залегал на глубине 111,2 км. Эпицентр находился в 57 километрах от города Бузеу.



Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Что примечательно, это уже второе землетрясение за месяц.



Предыдущая сейсмическая активность была зафиксирована 6 июня. Тогда страну всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,3.



