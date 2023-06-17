Румынию всколыхнуло землетрясение второй раз за месяц
Днем, 17 июня, Румынию всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,3.
Об этом сообщает румынский Национальный институт исследований и разработок в области физики Земли.
Очаг залегал на глубине 111,2 км. Эпицентр находился в 57 километрах от города Бузеу.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Что примечательно, это уже второе землетрясение за месяц.
Предыдущая сейсмическая активность была зафиксирована 6 июня. Тогда страну всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,3.