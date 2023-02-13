



Румынию всколыхнуло самое сильное за 30 лет землетрясение

В понедельник, 13 февраля, Румынию всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,2.



Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).



Эпицентр сейсмической активности находился в 14 км к северо-западу от румынского города Тыргу-Жиу, где проживают 97 тысяч человек.



Это было самым сильным землетрясением в Румынии за последние 30 лет.



Подземные толчки также ощущались в Болгарии, Венгрии и Сербии. Информация о пострадавших и разрушениях, в настоящий момент, не поступала.