



Руководитель аппарата Бен-Гвира работает нелегально - у него нет контракта

Haaretz сообщает, что спустя почти три месяца после вступления в должность у Шанамеля Дорфмана до сих пор нет контракта, и неясно, кто его работодатель.



В других сообщениях говорится, что Комиссия по государственной службе подтвердила эти подробности.



Дорфман, бывший ультраправый поселенец-активист свободно организованной "молодежи с вершины холма", направил официальные письма старшим начальникам полиции от имени Бена-Гвира, в том числе письмо с просьбой к начальнику полиции сократить 25% штата главного управления полиции. Несмотря на то, что он де-юре является частным лицом, он подписался главой администрации Бен-Гвира.



Haaretz цитирует неназванного высокопоставленного источника в полиции, который говорит, что в текущей ситуации поведение Дорфмана равносильно "выдаче себя за другое лицо".

