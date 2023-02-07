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Ручьи Иудейской пустыни переполнены водой
07.02.2023 13:53 Аркадий Бочаровский

Ручьи Иудейской пустыни переполнены водой

В результате шторма “Барбара” в Иудейскую пустыню пришли наводнения, наполнившие ручьи водами Иудейских гор, Гуш-Эциона и Иерусалима.

Количество воды в Нахаль Ог в Иудейской пустыне напоминает ручьи на севере страны.

Водопад в Кумране переполнен водой и изливает огромное количество паводковых вод в Мертвое море.

Согласно данным измерений Управления водного хозяйства, уровень Кинерета сейчас составляет 210,40 см. Это на 4 см больше, чем за последние сутки. Данные также показывают, что уровень находится в 1,60 м от верхней красной линии, а сила потока  в реке Иордан составляет около 55 м3/с.
 


 
 

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