



Ручьи Иудейской пустыни переполнены водой

В результате шторма “Барбара” в Иудейскую пустыню пришли наводнения, наполнившие ручьи водами Иудейских гор, Гуш-Эциона и Иерусалима.



Количество воды в Нахаль Ог в Иудейской пустыне напоминает ручьи на севере страны.



Водопад в Кумране переполнен водой и изливает огромное количество паводковых вод в Мертвое море.



Согласно данным измерений Управления водного хозяйства, уровень Кинерета сейчас составляет 210,40 см. Это на 4 см больше, чем за последние сутки. Данные также показывают, что уровень находится в 1,60 м от верхней красной линии, а сила потока в реке Иордан составляет около 55 м3/с.

