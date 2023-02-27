



Розыск террориста, совершившего нападение в Хавара, продолжается

Двое израильтян были убиты в воскресенье в результате теракта в Хавара на севере Самарии. Жертвами стали братья Гилель Менахем и Игаль Яаков Янив.

Поиски террориста на момент публикации продолжаются.



Террорист на машине протаранил автомобиль с израильтянами, а затем выстрелил в двух пассажиров с близкого расстояния и скрылся с места происшествия.



Братья были жителями поселения Хар Браха в Самарии, недалеко от Шхема. Гилель только что закончил службу в израильском флоте.



Министр обороны Йоав Галлант приказал оперативным и разведывательным подразделениям сил безопасности сосредоточить свои усилия на поимке террористов, используя все необходимые средства, включая упреждающие удары, для предотвращения атак в будущем. Он также одобрил временное увеличение численности израильских солдат в Иудее и Самарии, чтобы лучше прикрывать этот район.



На совещании под руководством Галланта присутствовал начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант. Герци Халеви, директор ШАБАК Ронен Бар, глава разведывательного корпуса ЦАХАЛа, генерал-майор. Аарон Хулиа, генеральный директор Минобороны Эяль Замир и другие.



После встречи в воскресенье вечером было принято решение об усилении контрольно-пропускных пунктов вокруг Шхема.

