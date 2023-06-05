



Розовый наркотик дискотек: 18 человек госпитализированы в тяжелом состоянии

Новый наркотик в виде розового порошка под названием "Доза" стал популярен в период коронавируса, и в последнее время увеличилось число людей, госпитализированных в тяжелом состоянии после его употребления. 18 человек госпитализированы под наркозом и подключены к ИВЛ за последние четыре месяца.



Это очень распространенный наркотик для вечеринок в Тель-Авиве, и его порошок обычно содержит различные композиции кокаина, кетамина, MDMA, кислоты, мескалина, экстази и других психоделических наркотиков. Пользователи обычно смешивают порошок с водой и выпивают. Все 18 госпитализированных прибыли в Ихилов с судорогами, остановкой дыхания, печеночной недостаточностью, почечной недостаточностью, кровотечением и отеком мозга.



Некоторые из них были агрессивными и буйными до того, как им ввели успокоительное и сделали ингаляцию, что объясняется действием препарата. В Ихилов говорят, что уже много лет имеют дело с госпитализациями из-за наркотиков для вечеринок, и объясняют, что до недавнего времени пациенты обычно выписывались на следующий день, смущенные, иногда даже убегая от стыда.



В тель-авивской больнице объясняют, что изменения начались в феврале, когда пациенты стали поступать в "Ихилов" в более тяжелом и агрессивном состоянии. Препарат "Доза" приводит к госпитализации на 8-12 дней в реанимацию, при этом пациенты получают множество психиатрических препаратов. В Ихилове утверждают, что отделение уже перегружено.



Профессор Мигель Глатштейн, директор токсикологической службы в Ихилов говорит: "Здесь, в Ихилов, очень много пациентов с угрозой для жизни, с очень, очень значительным лечением со стороны врачей-реаниматологов. Это очень, очень сложные пациенты. У всех разные травмы, могут быть неврологические, сердечно-сосудистые, иногда почечные, иногда мышечные проблемы".