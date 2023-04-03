



РосСМИ сообщило о задержании подозреваемой по делу об “убийстве” Татарского

Жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова, 1997 года рождения, задержана по подозрению в убийстве «военкора» Владлена Татарского, сообщил “Интерфакс” со ссылкой на информированный источник. Трепова доставлена к следователю.



По словам источника, у следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе, где проходил вечер Татарского, коробку с гипсовым бюстом «военкора», в котором находилось взрывное устройство.



Официально информация о задержании Дарьи Треповой на момент публикации не подтверждена.



Но по данным Baza и “Фонтанки”, правоохранительные органы продолжают поиск подозреваемой в убийстве “военкора” Владлена Татарского Дарьи Треповой.



После обыска в одной из квартир в Пушкине задержана мать девушки (по другим данным, это ее сестра). Саму подозреваемую там не застали.



