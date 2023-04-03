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РосСМИ сообщило о задержании подозреваемой по делу об “убийстве” Татарского
03.04.2023 11:29 Ирина Демьянова

РосСМИ сообщило о задержании подозреваемой по делу об “убийстве” Татарского

Жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова, 1997 года рождения, задержана по подозрению в убийстве «военкора» Владлена Татарского, сообщил “Интерфакс” со ссылкой на информированный источник. Трепова доставлена к следователю.

По словам источника, у следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе, где проходил вечер Татарского, коробку с гипсовым бюстом «военкора», в котором находилось взрывное устройство.

Официально информация о задержании Дарьи Треповой на момент публикации не подтверждена.

Но по данным Baza и “Фонтанки”, правоохранительные органы продолжают поиск подозреваемой в убийстве “военкора” Владлена Татарского Дарьи Треповой.

После обыска в одной из квартир в Пушкине задержана мать девушки (по другим данным, это ее сестра). Саму подозреваемую там не застали.

 

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