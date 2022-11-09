



РосСМИ опубликовали фото и видео с места гибели Стремоусова

Российские СМИ опубликовали фото с места ДТП, в котором якобы погиб херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов.



"Виновником ДТП, в котором погиб Стремоусов, предположительно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр, рассказал РИА Новости источник. По его словам, водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения. Внедорожник Стремоусова сильно поврежден: бронекапсулу оторвало от шасси", - говорится в сообщении.



Отметим, что гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель своего "заместителя" в ДТП, а "минздрав" Херсонщины отказался подтверждать гибель Стремоусова.



Первыми о смерти Стремоусова написали российские СМИ. Они утверждают, что он погиб в аварии под Геническом в оккупированной части Херсонщины.



Тем временем на кадры с места гибели Кирилла Стремоусова попал дорожный указатель. Согласно ему, расстояние от места аварии до Херсона составляет 64 километра.



Оккупационные власти Херсонщины уверяют, что Стремоусов погиб под Геническом. Но есть нюанс - этот город расположен более чем в 200 км от Херсона.



