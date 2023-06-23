



РосСМИ о пропавшей подлодке: экипаж, скорее всего, "схлопнулся"

После слухов о гибели частной подлодки в Атлантике, которая погрузилась, чтобы добраться до "Титаника", российские СМИ распространили информацию о том, что экипаж "схлопнулся".



Ранее появилась информация о том, что люди на борту подводного аппарата могли не выжить.



По данным "РИА Новости", старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов сказал, что, найденные обломки батискафа "Титан" утверждает, будто аппарат "схлопнулся", а экипаж, "скорее всего, погиб мгновенно еще в воскресенье, - говорит эксперт.



Что примечательно, на это тему пока не отвечают в США, где продолжаются поиски экипажа потерявшейся подлодки, несмотря ни на что.



