



РосСМИ: Москва атакована беспилотниками Укрджет с дальностью до 800 км

Один из типов БПЛА, атаковавших Москву, — это ударный дрон UJ-22 Airborne, которые делает "Укрджет", сообщают российские ресурсы. Он способен пролетать до 800 километров. Такой беспилотник поднимает порядка 15-20 килограммов. Это 30 гранат F1 или 4 выстрела от РПГ-7. Тот, что на видео, был вскоре сбит.



Такой же UJ-22 Airborne в феврале рухнул (https://t.me/shot_shot/48759) у газовой компрессорной станции "Газпрома" под Коломной. Тогда дрон резко потерял высоту (возможно, кончилось топливо), зацепился за деревья, повредил крыло и упал.