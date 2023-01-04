



Россиянин зарезал сбежавшую жену, которую любил “до каждой молекулы в душе”

Кровавая драма разыгралась в Петербурге в канун Нового года. В подъезде одного из домов по улице Дыбенко утром 31 декабря нашли окровавленную девушку. На теле девушки насчитали более 20 ножевых ранений, в результате которых были поражены сердце, легкие, печень и другие органы.



В одном из хостелов нашли и предполагаемого преступника. По версии следствия, им может быть супруг убитой, ранее судимый житель Перми, который выследил сбежавшую от него жену и зарезал ее.



Молодые люди познакомились три года назад в соцсетях, парень в то время находился в заключении, а девушка участвовала в конкурсах красоты “Miss Maxim” и “Мисс Россиянка — 2019”. После освобождения молодого человека влюбленные расписались, однако, как следует из данных свидетелей, муж стал проявлять агрессию характер и девушка, испугавшись, сбежала от него в Петербург.



Следствие полагает, что подозреваемый выследил жену и пригласил ее на встречу в кафе, где она призналась, что уже состоит в новых отношениях. Обманутый муж так яростно набросился на девушку с кулаками, что сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию. Задумавший месть супруг подкараулил жену в подъезде дома и жестоко расправился с ней.



Сейчас в отношении задержанного молодого человека возбуждено уголовное дела по статье “Убийство". Известно, что в переписке убийцы, которую он вел в смартфоне с кем-то из близких, тот объясняет мотивы своего преступления. По его словам, супруга предала его, а этого прощать нельзя.



“Для меня предатель в семье – это живой труп, ждущий своего момента ответственности… Всегда уничтожайте предателей, ибо места им на этой земле нет”, – написал подозреваемый. При этом он утверждал, что любит супругу “до каждой молекулы в душе”.