



Россиянин получил медаль в шортах и шлепанцах и ему прифотошопили военную форму

Администрация Янаульского района Башкирии прифотошопила форму к фотографии военного Артура Султангалиева, пришедшего на награждение в шортах и шлепанцах.



Новость о награждении Султангалиева медалью “Участнику специальной военной операции” вышла в группе администрации 18 июля, однако СМИ обратили на нее внимание только в сентябре. При этом пользователи соцсетей сразу отметили “очень плохой фотошоп”, но в администрации тогда ответили, что “на это пришлось пойти в силу некоторых причин”.



После того, как история получила огласку, в районной администрации объяснили использование Фотошопа тем, что военный, придя в военкомат, не ожидал, что его будут фотографировать, и “сам попросил сделать фото в военной форме, поскольку возможности приехать еще раз у него не было”.



Султангалиев погиб 24 сентября, незадолго до того, как на фотографию обратили внимание СМИ. О прошедших похоронах военного сообщил глава района Салават Гильмиев.