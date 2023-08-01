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Россияне заявили об атаке на корабли “Сергей Котов” и “Василий Быков”
01.08.2023 10:08 Ирина Демьянова

Россияне заявили об атаке на корабли “Сергей Котов” и “Василий Быков”

Утром 1 августа Минобороны РФ пожаловалось на атаку на патрульные корабли “Сергей Котов” и “Василий Быков” Черноморского флота, пишет Fakty.com.ua.

В оборонном ведомстве РФ утверждают, что корабли, “выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря”, атаковали три морских безэкипажных катера.

Экипаж кораблей якобы уничтожил катера из штатного вооружения и “продолжил выполнять поставленные задачи”.

O выходе современного корвета “Сергей Котов” в южную часть Черного моря для патрулирования судоходного пути между Босфором и Одессой еще 26 июля сообщали в разведке Минобороны Великобритании.

Тогда в британском оборонном ведомстве предполагали, что “Сергей Котов” станет частью оперативной группы РФ по перехвату коммерческих судов, которые направляются в Украину.

 

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