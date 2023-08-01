



Россияне заявили об атаке на корабли “Сергей Котов” и “Василий Быков”

Утром 1 августа Минобороны РФ пожаловалось на атаку на патрульные корабли “Сергей Котов” и “Василий Быков” Черноморского флота, пишет Fakty.com.ua.



В оборонном ведомстве РФ утверждают, что корабли, “выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря”, атаковали три морских безэкипажных катера.



Экипаж кораблей якобы уничтожил катера из штатного вооружения и “продолжил выполнять поставленные задачи”.



O выходе современного корвета “Сергей Котов” в южную часть Черного моря для патрулирования судоходного пути между Босфором и Одессой еще 26 июля сообщали в разведке Минобороны Великобритании.



Тогда в британском оборонном ведомстве предполагали, что “Сергей Котов” станет частью оперативной группы РФ по перехвату коммерческих судов, которые направляются в Украину.



