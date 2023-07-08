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Россияне заявили об атаке дронов на Воронеж
08.07.2023 09:09 Ирина Демьянова

Россияне заявили об атаке дронов на Воронеж


В русском Воронеже ночью, 8 июля, слышали звуки взрывов. Заявляют о якобы атаке дронов.

Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гасеев Telegram.

"Дрон летит на город! Кому звонить?", - писали в соцсетях местные жители.

Жители села Дмитровка Воронежской области заявили о беспилотнике, который летит в сторону Воронежа. Впоследствии сообщили о звуках взрывов в западной части города.

Губернатор региона Гасеев заявил, что на подлете к Воронежу средства противовоздушной обороны якобы обнаружили и уничтожили два БПЛА.
 

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