Россияне заявили об атаке дронов на Воронеж
В русском Воронеже ночью, 8 июля, слышали звуки взрывов. Заявляют о якобы атаке дронов.
Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гасеев Telegram.
"Дрон летит на город! Кому звонить?", - писали в соцсетях местные жители.
Жители села Дмитровка Воронежской области заявили о беспилотнике, который летит в сторону Воронежа. Впоследствии сообщили о звуках взрывов в западной части города.
Губернатор региона Гасеев заявил, что на подлете к Воронежу средства противовоздушной обороны якобы обнаружили и уничтожили два БПЛА.