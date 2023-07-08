



Россияне заявили об атаке дронов на Воронеж



В русском Воронеже ночью, 8 июля, слышали звуки взрывов. Заявляют о якобы атаке дронов.



Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гасеев Telegram.



"Дрон летит на город! Кому звонить?", - писали в соцсетях местные жители.



Жители села Дмитровка Воронежской области заявили о беспилотнике, который летит в сторону Воронежа. Впоследствии сообщили о звуках взрывов в западной части города.



Губернатор региона Гасеев заявил, что на подлете к Воронежу средства противовоздушной обороны якобы обнаружили и уничтожили два БПЛА.

