



Россияне заявили о новой атаке украинских дронов на стратегический аэродром

Россияне заявили о новой атаке на стратегический аэродром "Шайковка" в Калужской области РФ. В России обвиняют Украину в запуске БПЛА. Об атаке сообщил российский Telegram-канал Mash.



В сообщении говорится, что атака была безуспешной. По словам россиян, дрон сбили вертолеты.



"ВСУ атаковали стратегический аэродром "Шайковка в Калужской области. Безуспешно – по нашей информации, украинский дрон-камикадзе перехватили и уничтожили вертолеты Ми-28", - пишет российский паблик.



При этом россияне утверждают, что это третья атака на аэродром "Шайковка" с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Первая попытка якобы была в октябре 2022 года, а вторая - в августе 2023-го.



Украинские военные пока не комментировали ситуацию и заявления россиян. Однако известно, что в августе 2023 года украинские силы атаковали аэродром "Шайковка" в Калужской области. Эту информацию подтвердили в ГУР Минобороны Украины, не уточнив, какое вооружение применялось для атаки. Разведка сообщила, что ей известно о нескольких поврежденных единицах российской авиатехники.