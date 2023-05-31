



Россияне взорвали дорогу на стыке границы Украины с РФ и Беларусью. Подробности

Накануне, 30 мая, на стыке границы Украины с Россией и Беларусью в Черниговской области россияне взорвали часть дороги. Об инциденте сообщила Государственная пограничная служба Украины в своем Telegram-канале.



"Рубрика от "Киев за три дня" до "Подрываем дороги, чтобы нас не захватили". Россияне взорвали дорогу в Черниговской области на стыке границ Украины, Беларуси и России... хотя вряд ли им это поможет", - прокомментировал инцидент спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "УП", уточнив, что ЧП произошло накануне - 30 мая. Украинские пограничники зафиксировали взрыв в обеденное время.



"Вчера на Черниговщине пограничные наряды Госпогранслужбы в обеденное время зафиксировали взрыв, который прогремел на направлении стыка трех стран. В дальнейшем было установлено, что российские оккупанты осуществили подрыв дороги сообщением Чернигов-Брянск. Как видим от "Киев за три дня" они начали взрывать дороги, вероятно опасаясь, что Украина пойдет в наступление на областной центр. Но Украина - не агрессор. Как я уже отмечал, наше государство исключительно обороняется и Брянск нам не нужен. Однако нам надо падение центра принятия решения, где было принято развязать войну против Украины, поэтому пусть лучше взорвут его", - отметил Демченко.



Видео со взрывом дорог прокомментировали и в Офисе Президента Украины.



"Россияне взрывают дороги на границах, по которым ехали "брать Киев за три дня"... Без комментариев", - написал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.





Напомним, год назад в Черниговской ОГА сообщили о начале процедуры по ликвидации монумента "Три сестры" в Сеньковке Черниговской области.



"В ближайшее время снимут с учета как памятник истории местного значения монумент в Сеньковке, посвященного "дружбе народов" Украины, России и Беларуси. Документы направят Министерству культуры и информационной политики Украины для дальнейшего снятия монумента с учета а затем - демонтажа", - сообщала тогда ОВА.



В то же время, как видно из обнародованного видео, памятник до сих пор на месте.