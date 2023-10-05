



Россияне ударили ракетой по селу под Купянском: почти 50 погибших

Россияне нанесли ракетный удар по селу Гроза Купянского района. Погибли 49 человек, среди них есть ребенок, 6-летний мальчик. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



"Россияне обстреляли гражданский объект в селе Гроза, Купянского района. Предварительно известно о 48 погибших. Среди них есть ребенок, 6-летний мальчик. Также известно о 6 раненых - также один ребенок, девочка", - написал Ермак.



Харьковский губернатор Синегубов подтвердил, что прилет в Грозе был по магазину и кафе, где было много гражданских. Из-под завалов достали тела 48 погибших, на месте продолжают работать спасатели.



Президент Зеденский уже отреагировал на очередное кровавое преступление России.



"Показательно жестокое российское преступление - удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно сознательный теракт", - заявил Зеленский.