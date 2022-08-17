



Россияне ударили по Одессе ракетами Х-22 из Ту-22М3

Ночью Одесщина была атакована самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22. 4 гражданских лица получили ранения, им оказана медицинская помощь. Пожар на площади более 600 кв. м локализован.



Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.



2 вражеские ракеты, по данным ОК "Юг", повлекли за собой разрушение и пожар на одной из баз отдыха Одесщины и в нескольких частных зданиях неподалеку.



Ранения получили 3 гражданина. Спасательная операция продолжается...

