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Россияне ударили по Одессе ракетами Х-22 из Ту-22М3
17.08.2022 09:45 Юлия Фрилис

Россияне ударили по Одессе ракетами Х-22 из Ту-22М3

Ночью Одесщина была атакована самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22. 4 гражданских лица получили ранения, им оказана медицинская помощь. Пожар на площади более 600 кв. м локализован.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

2 вражеские ракеты, по данным ОК "Юг", повлекли за собой разрушение и пожар на одной из баз отдыха Одесщины и в нескольких частных зданиях неподалеку.

Ранения получили 3 гражданина. Спасательная операция продолжается...
 

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