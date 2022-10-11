



Россияне снова отключили все энергоблоки на ЗАЭС

Российские оккупанты снова отключили все энергоблоки на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а ее сотрудников заставляют подписывать контракты с "Росатомом". Об этом передает военная разведка.



Сообщается, что все шесть энергоблоков держат в "холодном состоянии". Электроснабжение станции осуществляется за счет воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская". Предпринимаются попытки подать напряжение на открытое распределительное устройство Запорожской ТЭС.



На данный момент известно, что удалось сохранить электроснабжение оккупированного Энергодара. Однако представители оккупационной власти продолжают давить на сотрудников ЗАЭС - ограничивают их передвижение по станции, часть персонала и их семьи подвергаются так называемым "фильтрационным мерам".



От работников требуют получать российское гражданство и подписать контракты с "Росатомом".



Напомним, ранее сообщалось, что Запорожскую АЭС подключили к энергосети Украины после ремонта поврежденной линии связи. На прошлой неделе российский президент Владимир Путин поручил передать атомную станцию под управление России.