



Россияне снова обстреляли Запорожье

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что российские террористы снова обстреляли Запорожье.



Предварительно обстрел произвели из зенитно-ракетной системы С-300. Ракеты прилетели в центральную часть города.



В результате утренних ударов известно о гибели женщины. Гибель второго человека, о котором писал ранее, не подтверждается. Врачи спасли ее жизнь!



7 травмированы, сейчас они в больнице, среди них 3-летний ребенок. Продолжается разбор завалов, ждем окончательных данных.