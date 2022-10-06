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Россияне снова обстреляли Запорожье
06.10.2022 11:54 Юлия Фрилис

Россияне снова обстреляли Запорожье

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что российские террористы снова обстреляли Запорожье.

Предварительно обстрел произвели из зенитно-ракетной системы С-300. Ракеты прилетели в центральную часть города.

В результате утренних ударов известно о гибели женщины. Гибель второго человека, о котором писал ранее, не подтверждается. Врачи спасли ее жизнь!

7 травмированы, сейчас они в больнице, среди них 3-летний ребенок. Продолжается разбор завалов, ждем окончательных данных.

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