



Россияне снова обстреляли центр Херсона, есть жертвы

В воскресенье, 27 августа, российские военные обстреляли центральную часть Херсона. В результате атаки есть жертвы.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в Telegram.



В результате российской атаки погибла женщина. Кроме того, ранения получил 51-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Сейчас врачи борются за его жизнь.



После того как украинские военные освободили правый берег Днепра в Херсонской области российские террористы почти ежедневно обстреливают регион, в том числе и административный центр. Во время ударов оккупанты используют не только тяжелое вооружение, но и авиацию.