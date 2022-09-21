



Россияне разнесли Курахово: 12 раненых, среди них дети

Российские войска этой ночью ударили по дому в городе Курахово Донецкой области. В результате ранены 12 человек, среди них дети. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



"В Покровском районе ночью россияне нанесли ракетный удар по Кураховому - попали в дом. По предварительной информации, ранены 12 человек, в т.ч. 2 ребенка. Еще 1 человек может быть под завалами. ГСЧС продолжает спасательную операцию", - сообщил Кириленко.



По его словам, россияне продолжают стрелять по всей линии фронта в Донецкой области - от границы с Запорожской областью до границы с Луганской.



Кроме того, в Волновахском районе под обстрелы попали села Вольное Поле Бурлацкое и Новоукраинка. В последнем снаряд попал во двор одного из домов - информацию о пострадавших и объемах разрушений уточняем.



Также всю ночь россияне вели обстрел Константиновской общины - без пострадавших, а в Бахмутском районе Бахмут и Северск подверглись авиаударам.



"В Бахмуте разрушена футбольная площадка, в Северске последствия устанавливаем. К утру Торецк попал под артобстрел - повреждено административное здание. Никто из гражданских не пострадал", - добавил Кириленко.