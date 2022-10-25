



Россияне держат в заложниках украинцев из четырех областей

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что россияне продолжают держать в заложниках население Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.



Вчера из оккупированных частей 4-х областей Украины россияне выпустили в Запорожье всего 139 человек. Из них 18 жителей Мелитополя и района.



В воскресенье, 23 октября, вообще устроили выходной и не выпустили ни одного человека.



Тысячи людей каждый день хотят выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию.



Из-за единственного пути эвакуации в сторону Запорожья - блок-пост в Васильевке Запорожской области - россияне выпускают единицы.

