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Россияне держат в заложниках украинцев из четырех областей
25.10.2022 09:56 Юлия Фрилис

Россияне держат в заложниках украинцев из четырех областей

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что россияне продолжают держать в заложниках население Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. 

Вчера из оккупированных частей 4-х областей Украины россияне выпустили в Запорожье всего 139 человек. Из них 18 жителей Мелитополя и района.

В воскресенье, 23 октября, вообще устроили выходной и не выпустили ни одного человека.

Тысячи людей каждый день хотят выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию.

Из-за единственного пути эвакуации в сторону Запорожья - блок-пост в Васильевке Запорожской области - россияне выпускают единицы.
 

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