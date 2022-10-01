



Похищение гендиректора ЗАЭС – государственный терроризм РФ, – МИД Украины

Заявление МИД Украины по похищению генерального директора ЗАЭС российскими оккупантами



Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает противоправное задержание российскими оккупантами Генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова.



«Это преступление является очередным проявлением государственного терроризма со стороны России и грубым нарушением международного права. Россия должна немедленно освободить Генерального директора ЗАЭС. Призываем международное сообщество, в частности ООН, МАГАТЭ и Группу Семи, также принять решительные меры с этой целью», – отмечается в заявлении.



МИД Украины отмечает немедленную необходимость максимально мобилизовать усилия мирового сообщества для демилитаризации и деоккупации ЗАЭС и возвращения его под контроль Украины как единственного способа устранения нынешних угроз в сфере ядерной безопасности.



"Ожидаем усиление давления на государство-агрессора с целью прекращения обстрелов российскими оккупантами ЗАЭС и других гражданских ядерных объектов на территории Украины, недопущения давления и репрессий против персонала ЗАЭС и их семей", - подчеркивают в ведомстве.



Позже стало известно, что Международному агентству по атомной энергии удалось отыскать похищенного оккупантами Мурашова.



"После получения информации о задержании Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской атомной электростанции, МАГАТЭ связалось с соответствующими органами и было уведомлено, что Мурашов временно задержан", - говорится в сообщении.



Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство, согласно своему мандату по ядерной безопасности, активно искало разъяснения и надеется на быстрое и удовлетворительное решение этого вопроса.



Напомним, генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Оккупанты остановили автомобиль, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.