



Россияне ограбили груз "Энергоатома" для Запорожской АЭС

На прошлой неделе ГП "НАЭК "Энергоатом" доставило на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию ​​груз с критически важным оборудованием и запчастями.



На блокпосту в Васильевке оккупанты заставили разгрузить автомобили и "изъяли на свои нужды" 45 обогревателей из 300, которые находились в грузе. После этого пропустили транспорт дальше.



Обогреватели требуются ЗАЭС для поддержания температуры в помещениях, а также создания условий работы в зимний период в то время, когда станция не производит электроэнергию.



Российским оккупантам безразлично, что и у кого воровать. Захватчики не осознают, что своими действиями обрекают персонал ЗАЭС на работу в сверхчеловеческих условиях в зимний период. Люди, работая под давлением и в условиях угрозы жизни, теперь еще и замерзают.