



Россияне обстреляли ракетами жилой дом в Покровске: есть жертвы

В понедельник вечером, 7 августа, российские военные обстреляли многоэтажку в городе Покровск, Донецкой области. В результате вражеской атаки есть жертвы.



Были повреждены 9-ти и 5-этажка, жилые дома в частном секторе, гостиница и пиццерия (где часто бывают волонтеры и иностранные журналисты, которые приезжают на фронт), магазины, административные здания.



По последним данным, число погибших в результате обстрела Покровска возросло до 5, еще 18 человек ранены.



Среди погибших – заместитель начальника ГСЧС в Донецкой области. Ранения получили 4 спасателя, 8 полицейских и 3 гражданских.



"Город Покровск, Донецкая область. Донбасс, от которого Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни", - говорится в сообщении президента Владимира Зеленского.



По словам главы государства, оккупанты нанесли два ракетных удара по городу.



"Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы. На месте - спасатели и все необходимые службы. Продолжается спасение людей", - добавил Зеленский.



Позже стало известно, что одна из двух ракет, выпущенных россиянами, попала в гостиницу "Дружба". Это следует из одного из видео, которые публикуют украинские телеграм-каналы. "Второй прилет - гостиница "Дружба", - говорит за кадром снимающий видео.



Как известно, Покровск находится примерно в сорока километрах от нынешней линии фронта.



