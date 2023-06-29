



Россияне обстреляли "Пункт несокрушимости" в Херсоне: есть погибшие

В четверг, 29 июня, российские оккупанты снова обстреляли Херсон. Под удар попали жилые дома, медучреждение, служебный автомобиль, а также городская школа, в которой развернули "Пункт несокрушимости".



Из-за обстрела "Пункта несокрушимости" погибли два человека, которые пришли за гуманитарной помощью. Еще двое получили ранения. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



"В обед оккупанты обстреляли "Пункт несокрушимости" в Херсоне. Два горожан погибли, еще двое - находятся в больнице в состоянии средней тяжести", - рассказал он.



По словам главы региона, террористы ударили по месту, куда мирные люди пришли, чтобы получить гуманитарную помощь.



По данным Офиса генпрокурора, оккупанты ударили по Херсону из артиллерии около 13.00.



При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Отметим, что оккупанты не впервые обстреливают "Пункты несокрушимости". Например, 24 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по "Пункту несокрушимости" в Константиновке Донецкой области. Три человека, которые были переселенцами погибли, еще двое получили ранения. Также 6 декабря 2022 декабря оккупанты обстреляли "Пункт несокрушимости", который размещался в местной школе в поселке Малотарановка в пригороде Краматорска.